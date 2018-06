Inflação de consumo nos EUA sobe 2,3% em maio na comparação anual

Washington – A alta dos preços ao consumidor nos Estados Unidos acelerou no ano até maio, com o núcleo da inflação atingindo a meta de 2 por cento do banco central do país pela primeira vez em seis anos.

Os preços ao consumidor medidos pelo índice PCE subiram 0,2 por cento em maio, repetindo a taxa de abril, informou o Departamento de Comércio dos Estados Unidos nesta sexta-feira. Nos 12 meses até maio, o avanço foi de 2,3 por cento.

Essa foi a maior alta desde março de 2012, após avanço de 2 por cento em abril. O índice PCE excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia subiu 0,2 por cento pelo sexto mês seguido.

Isso impulsionou o aumento na base anual do chamado núcleo do PCE para 2 por cento, taxa mais alta desde abril de 2012, sobre 1,8 por cento em abril. O núcleo do índice PCE é a medida de inflação preferencial do Federal Reserve.

O banco central norte-americano elevou a taxa de juros neste mês pela segunda vez este ano e prevê mais dois aumentos até o final de 2018.

A aceleração da inflação no mês passado aconteceu apesar da moderação nos gastos do consumidor. O governo disse que os gastos do consumidor, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, subiram 0,2 por cento no mês passado. Os dados de abril foram revisados ​​para baixo, mostrando alta dos de 0,5 por cento em vez do salto anterior de 0,6 por cento.

Economistas consultados pela Reuters projetavam aumento dos gastos de 0,4 por cento em maio.

Os gastos foram contidos pela queda nas despesas com serviços domésticos. As compras de bens duráveis, como veículos motorizados, subiram 0,1 por cento no mês passado. As compras de bens não duráveis ​​aumentaram 0,4 por cento. Os gastos com serviços aumentaram 0,1 por cento.