Inflação da zona do euro sobe menos que o esperado em novembro

Bruxelas – A inflação da zona do euro subiu menos do que o esperado em novembro, ressaltando que a alta dos preços continua fraca no bloco e corroborando o plano do Banco Central Europeu de remover o estímulo apenas de forma gradual.

A inflação na região de moeda única de 19 países atingiu 1,5 por cento em novembro sobre o ano anterior, ante 1,4 por cento em outubro, contra expectativas de alta de 1,6 por cento e permanecendo abaixo da meta do BCE de cerca de 2 por cento.

A estimativa preliminar da Eurostat para o mês não inclui o cálculo mensal.

O resultado da inflação se deveu em grande parte aos preços mais fortes da energia, que subiram 4,7 por cento em novembro na comparação anual, ante alta de 3,0 por cento em outubro.