Inflação chega a 0,75% em março, a maior para o mês desde 2015

São Paulo – A inflação oficial no Brasil, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,75% em março. Trata-se da a maior taxa para o mês desde 2015, quando chegou a 1,32%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,58%, bem acima da estimativa do mercado para a taxa em 2019, de acordo com o último relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, de 3,90%.

A meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.

Os segmentos de Alimentação e bebidas e de Transportes foram os maiores responsáveis pela alta dos preços. Com avanços de 1,37% e 1,44%, respectivamente, os dois grupos responderam por 80% do índice do mês. O IBGE destacou ainda que todos os grupos pesquisados no IPCA subiram de preço, exceto Comunicação (-0,22%).

