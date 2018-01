Inflação ao produtor na China em dezembro é a menor em 13 meses

Pequim – Os preços ao produtor na China subiram no ritmo mais fraco em 13 meses em dezembro, uma vez que a guerra do governo à poluição afetou a demanda por matéria-prima, em um sinal de que a segunda maior economia do mundo começou a desacelerar.

O índice de preços ao produtor subiu 4,9 por cento em dezembro ante o ano anterior, ritmo mais fraco desde novembro de 2016, informou nesta quarta-feira a Agência Nacional de Estatísticas.

O resultado ficou pouco acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 4,8 por cento, mas bem mais fraco do que os 5,8 por cento de novembro.

Analistas dizem que a desaceleração da inflação dos preços ao produtor na base anual deve-se em parte a uma base alta no ano passado, com os ganhos dos preços das matérias-primas caindo de seus picos. Também sustenta a visão de que uma desaceleração da economia começou nos últimos meses.

“Olhando à frente, achamos que, tirando os preços dos alimentos, a inflação continuará a cair nos próximos trimestres conforme a atividade econômico enfraquece”, disse Julian Evans-Pritchard, economista da Capital Economics em nota.

Já a inflação ao consumidor acelerou menos do que o esperado em dezembro, para 1,8 por cento sobre o ano anterior contra 1,7 por cento em novembro e expectativa de 1,9 por cento.

Os preços de alimentos recuaram 0,4 por cento em dezembro após queda de 1,1 por cento em novembro. Os preços dos produtos não alimentares subiram 2,4 por cento contra 2,5 por cento no mês anterior.