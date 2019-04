Inflação anual na zona do euro desacelera para 1,4% em março

Londres — O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 1,4% na comparação anual de março, perdendo força em relação ao aumento de 1,5% verificado em fevereiro, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado de março ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam acréscimo de 1,5%. A leitura prévia do mês passado mostrou que a inflação na zona do euro se afastou mais da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%.

Em um sinal mais preocupante, o núcleo da inflação que exclui os preços voláteis de energia e alimentos, desacelerou a 1%, leitura mais fraca desde abril de 2018.

Embora os salários estejam aumentando e o emprego esteja em uma máxima recorde, os preços ao consumidor vêm decepcionando e a inflação permanece fraca, desconcertando as autoridades e colocando em dúvida a capacidade do banco central de controlar os preços.

Separadamente, dados da Eurostat mostraram que a taxa de desemprego permaneceu em 7,6% em fevereiro, mas o número de pessoas sem emprego caiu a 12,730 milhões, de 12,807 milhões em janeiro.

Índice de Compras Industrial cai

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 49,3 em fevereiro para 47,5 em março, atingindo o menor nível desde abril de 2013, segundo pesquisa final divulgada hoje pela IHS Markit. A leitura abaixo de 50 marcou contração na manufatura do bloco pelo segundo mês consecutivo.

O resultado final ficou marginalmente abaixo da prévia de março e da previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, de 47,6 em ambos os casos.