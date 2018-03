Indústria siderúrgica quer que México copie tarifas de Trump

O México deve replicar as tarifas de 25 por cento sobre o aço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para evitar ser usado como ponto de parada para países terceiros exportarem para os Estados Unidos, disse a câmara da indústria nesta sexta-feira.

Trump excluiu o México e o Canadá do esquema de tarifas anunciado nesta quinta-feira, o que poderia tornar o aço exportado desses parceiros comerciais mais barato que o de outros países.

Em um comunicado de página inteira no jornal, a câmara nacional de aço do México disse que as isenções de Trump criaram o risco de que os países sujeitos às tarifas dos EUA tentassem exportar primeiro para o México e depois para os EUA para tirar proveito da regra.

A Câmara disse que o México não deveria impor tarifas a países e regiões com acordos de livre comércio, como a União Européia e o Japão.