Indústria de fundos tem captação de R$21,6 bi em janeiro

A indústria de fundos de investimentos registrou captação líquida de 21,6 bilhões em janeiro, um recorde para o período, informou nesta quarta-feira a associação que representa as entidades do mercado de capitais, Anbima.

As aplicações no período somaram 281,9 bilhões de reais, e os resgates, 260,4 bilhões de reais.

O resultado foi impulsionado “pelo ingresso líquido expressivo de recursos em fundos do Poder Público nas categorias Renda Fixa e Curto Prazo, em movimento típico do início do ano”, informou a Anbima, em nota.

As maiores rentabilidades da indústria foram dos fundos Multimercados Long and Short – Direcional, que subiram 1,51 por cento, e Long and Short – Neutro, com alta de 1,18 por cento. A maior rentabilidade acumulada em 12 meses foi registrada pelos fundos Multimercados Trading, com valorização de 23,3 por cento, segundo a Anbima.

A associação também informou que o volume de aplicações do segmento de Private Banking em fundos de investimento cresceu 26,8 por cento em 2012, o que contribuiu para que o seu patrimônio líquido em fundos ultrapassasse o do segmento Corporate em dezembro.