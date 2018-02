Indústria da zona do euro inicia 2018 com ritmo forte, mostra PMI

Londres – A indústria da zona do euro entrou com força em 2018, produzindo bens em janeiro em um dos ritmos mais rápidos em mais de 20 anos, mostrou nesta quinta-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), sugerindo que a recuperação econômica ainda tem ímpeto.

O PMI final do IHS Markit para a indústria da zona do euro em janeiro ficou em 59,6, igualando a leitura preliminar mas abaixo da marca de 60,6 de dezembro, que havia sido a mais alta desde que a pesquisa começou em junho de 1997.

O subíndice de produção caiu para 61,1 da máxima recorde de dezembro de 62,2, mas só esteve acima disso seis vezes nos 20 anos de história da pesquisa.

“O boom da indústria da zona do euro continuou com força total em janeiro”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.

Entre as quatro maiores economia do bloco, os PMIs permaneceram perto das máximas recordes na Alemanha e Itália e tiveram a melhor leitura em 17 anos e uma década na França e na Espanha respectivamente.

Indicando que fevereiro também será um mês bom, o crescimento das novas encomendas na zona do euro ficou perto de um ritmo recorde, assim como o emprego.