Indústria da Alemanha cresce, mas país continua sob risco de recessão

Berlim — A produção industrial alemã subiu inesperadamente em agosto, mas analistas disseram que a maior economia da Europa continua em risco de recessão após meses de contração na manufatura.

A produção industrial aumentou 0,3% em agosto sobre o mês anterior depois de duas quedas mensais consecutivas, mostraram números do Escritório de Estatísticas nesta terça-feira, contrariando as expectativas de um declínio de 0,1%.

O aumento foi impulsionado pela produção de bens intermediários e de capital, disse o Ministério da Economia. A manufatura avançou 0,7%, enquanto a construção teve queda de 1,5%, mostraram os dados.

O setor manufatureiro da Alemanha, dependente da exportação, já está em recessão. Isso arrastou a economia como um todo, que encolheu no segundo trimestre. Economistas esperam outra leve contração econômica no período de julho a setembro.

As incertezas ligadas à saída planejada do Reino Unido da União Europeia e as disputas comerciais globais estão começando a prejudicar o mercado de trabalho da Alemanha, que tem sido a base de um ciclo de crescimento impulsionado pelo consumo, à medida que as exportações diminuem.