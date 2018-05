Indonésia e Brasil assinam acordos para potencializar o comércio

Jacarta – Indonésia e Brasil assinaram nesta sexta-feira três memorandos para incentivar a troca comercial entre ambos os países, durante a visita a Jacarta do ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira.

“Com a assinatura dos três documentos, esperamos que não haja barreiras para interagir entre nós, entre as pessoas, os funcionários”, disse a ministra de Exteriores indonésia, Retno Marsudi, em comunicado.

Os cidadãos indonésios disporão de um visto gratuito de 30 dias no Brasil o que “aumentará a cooperação em vários campos, especialmente o econômico e comercial”, segundo a Indonésia.

O terceiro acordo assinado durante a reunião mantida por ambos os ministros fomenta a cooperação técnica bilateral.

O Brasil é o maior parceiro comercial na América do Sul da Indonésia e o comércio bilateral somou US$ 3,180 bilhões em 2017, segundo dados oficiais.

Os turistas brasileiros também estão à frente dos países do sul do continente americano em número de visitas à Indonésia, com mais de 28 mil no ano passado.

A Indonésia espera abrir mercado na América Latina para produtos como o óleo de palma, o pescado e a borracha, afirmou o ministério de Exteriores do país.

Brasil e Indonésia tiveram divergências comerciais no passado com relação à compra de carne de frango brasileiro, disputa que o Brasil levou à Organização Mundial do Comércio em 2014.

Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai formam o bloco regional conhecido como Mercosul, com 260 milhões de pessoas e um produto interno bruto combinado de US$ 2,5 trilhões.

O ministro de Exteriores brasileiros faz uma excursão pela Ásia que começou em Cingapura, aonde chegou no domingo passado, seguiu na Tailândia, acontece hoje e amanhã em Jacarta e continuará em Vietnã, China, Japão e Coreia do Sul.