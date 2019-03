Índices da China se recuperam após BC prometer mais suporte para economia

Xangai – Os principais índices acionários da China se recuperaram nesta segunda-feira depois de sofrerem fortes perdas na sessão anterior, após o presidente do banco central do país ter prometido mais suporte para a economia.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,64 por cento.

Os ganhos foram provocados por declarações do presidente do Banco do Povo da China, Yi Gang, que no domingo afirmou que a política monetária “prudente” do banco central sugere a necessidade de combater a desaceleração econômica.

Yi disse que ainda há espaço para o banco central cortar a taxa de compulsório, e afirmou que o banco irá trabalhar na redução dos prêmios de risco que mantiveram as taxas de empréstimo para pequenas empresas relativamente elevadas.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,47 por cento, a 21.125 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,97 por cento, a 28.503 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,98 por cento, a 3.729 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,03 por cento, a 2.138 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,08 por cento, a 1.250 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,14 por cento, a 3.191 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,38 por cento, a 6.180 pontos.

(Reportagem de Andrew Galbraith)