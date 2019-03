Índice de vendas no varejo da Cielo sobe 4,7% em fevereiro

São Paulo — As vendas no varejo brasileiro cresceram 4,7 por cento em fevereiro ante igual mês de 2018, descontada a inflação, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha 1,4 milhão de pontos de vendas ativos credenciados à empresa de meios de pagamentos no país.

Em termos nominais, que refletem a receita de vendas de fato observada pelo varejista, o ICVA registrou alta de 8 por cento na comparação com o ano anterior.

De acordo com a Cielo, o resultado do mês foi impactado positivamente pelo calendário. O Carnaval, período em que as receitas de vendas são tradicionalmente menores, caiu em março, enquanto que em 2018 a data foi comemorada em fevereiro.

“Mesmo descontando o benefício do calendário, o resultado do ICVA em fevereiro reforça a trajetória de recuperação no varejo”, disse Gabriel Mariotto, diretor de Inteligência da Cielo. “Um destaque positivo foi a aceleração no setor de vestuário”, acrescentou.

Em janeiro, o ICVA subiu 3,5 por cento na base anual, descontada a inflação. O crescimento nominal foi de 6,8 por cento.