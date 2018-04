Índice de expansão do comércio cresce 1,6% em São Paulo este mês

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) registrou alta de 1,6% no índice de expansão do comércio em abril, ao passar de 100,1 pontos em março para 101,6 pontos.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento alcançou 14,3%, a 22ª alta consecutiva nessa base de comparação.

O resultado, segundo a entidade, demonstra que os empresários ainda não desistiram de seus planos a médio e longo prazos, apesar da queda no ritmo de consumo no início do ano. O Índice de Expansão do Comércio é calculado mensalmente.

A expectativa de contratação de funcionários foi o item que puxou o indicador, com elevação de 2,9% na comparação mensal, ao passar de 115,9 pontos em março para 119,3 pontos em abril, e de 8,2% se comparado a abril de 2017.

A propensão a investir registrou uma leve queda de 0,3% na comparação com o mês passado, atingindo 84 pontos no mês. O resultado, porém, é 24,1% acima do que fora verificado em abril de 2017, quando apontou 67,7 pontos.

Para que se mantenha uma tendência de crescimento significativo desse indicador, é necessário que o ritmo de vendas e da economia em geral se acelere.

Segundo a federação, o início do ano não correspondeu às expectativas em relação aos indicadores que refletem a confiança ou a segurança dos consumidores e de empresários.

Apesar de alguns números positivos, como o da produção industrial e da geração de postos de trabalho, a melhora aconteceu de forma mais tênue e em um ritmo mais fraco do que vinha ocorrendo no fim de 2017.

O Índice de Expansão do Comércio é apurado mensalmente pela FecomercioSP desde junho de 2011, com dados de cerca de 600 empresários. O indicador vai de 0 a 200 pontos, representando, respectivamente, desinteresse e interesse absolutos em expansão de seus negócios.