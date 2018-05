Índice de expansão de comércio em SP sobe ao maior patamar desde 2014

São Paulo – A intenção de crescimento de empresas de comércio da região metropolitana de São Paulo cresceu 1 por cento em maio na comparação com abril e atingiu o maior patamar desde dezembro de 2014, mostraram dados divulgados nesta sexta-feira pela Fecomercio-SP.

O Índice de Expansão do Comércio (IEC) foi a 102,6 pontos em maio, ante 101,6 pontos em abril. Na comparação com maio do ano passado, a alta foi de 12,2 por cento.

Com os dados de maio, o indicador mostra crescimento pelo terceiro mês seguido na comparação com os meses imediatamente anteriores.

O nível de investimento das empresas, subíndice que mostra a propensão a investir, subiu 1 por cento em maio ante abril, para 84,9 pontos, patamar mais de 20 por cento superior ao verificado um ano antes.

A propensão a empregar subiu 0,9 por cento na comparação mensal e subiu quase 7 por cento ante um ano antes, para 120,4 pontos.

“A rigor, esses dados não refletem a situação presente, mas sim expectativas que, de certa forma surpreendentemente, não se renderam ao relativo desânimo com o começo do ano”, disse a Fecomercio-SP em comunicado.