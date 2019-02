Desemprego do Japão atinge menor nível desde outubro de 2008

Tóquio – A taxa de desemprego do Japão em julho permaneceu em seu menor nível desde outubro de 2008 e a disponibilidade de vagas chegou ao maior patamar em mais de cinco anos, mostraram dados do governo, em um sinal encorajador para os esforços do governo para reanimar a economia.

O índice ajustado sazonalmente caiu para 3,8 por cento em julho, levemente abaixo de 3,9 por cento em junho, de acordo com dados do Ministério do Interior na sexta-feira (horário local). A expectativa do mercado era de 3,9 por cento.

A relação vaga-candidato cresceu para 0,94 em julho, ante 0,92 no mês anterior. O número superou a previsão média de economistas, de 0,93, mostraram dados separados do Ministério do Trabalho. A leitura atingiu o maior nível desde maio de 2008, quando registrou 0,95.

A oferta de novos empregos cresceu 0,2 por cento em julho na comparação ao mês anterior.