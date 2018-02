Indicador de emprego aponta retomada de vagas formais no Brasil

São Paulo – O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) registrou alta em janeiro pelo quinto mês seguido e indicou aceleração no ritmo de recuperação do mercado de trabalho do Brasil no início de 2018, com retomada da geração de vagas formais.

O IAEmp subiu 0,7 ponto em janeiro e foi a 107,7 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.

“O cenário de melhora no nível de atividade econômica juntamente com a expectativa de contratação futura sugere continuidade da tendência de melhora do mercado de trabalho e de retorno à geração de vagas formais em 2018”, disse em nota o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, da FGV/Ibre.

O resultado do IAEmp no primeiro mês do ano teve como principal influência os indicadores que medem a situação dos negócios para os seis meses seguintes na Sondagem de Serviços, e a situação dos negócios atual da Sondagem da Indústria de Transformação.

A FGV informou ainda que o Indicador Coincidente de Emprego (ICD), que capta a percepção das famílias sobre o mercado de trabalho, teve queda de 3,6 pontos e foi a 96,7 pontos.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8 por cento no quarto trimestre do ano passado, comparado com 12,4 por cento no terceiro, segundo dados do IBGE. Entretanto, a melhora foi sustentada pela informalidade diante da gradual recuperação da atividade econômica depois da recessão que marcou o país.)