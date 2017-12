Índia pode superar China como maior importador de GLP do mundo

CINGAPURA (Reuters) – A Índia está a caminho de superar a China como maior importador de gás liquefeito de petróleo (GLP) neste mês, à medida que um esforço para substituir o uso de lenha e esterco animal para cozinhar impulsiona o consumo.

Dados de embarques disponíveis no Thomson Reuters Eikon mostram que os embarques de GLP para a Índia alcançarão 2,4 milhões de toneladas em dezembro, colocando-a acima da maior importadora China, com 2,3 milhões de toneladas, pela primeira vez.

As compras de GLP da Índia subiram de apenas 1 milhão de toneladas por mês no início de 2015 apoiada em um programa do governo para levar energia a milhões de residências pobres que dependiam de fogueiras a céu aberto.

“O crescimento na Índia é incrível. O fato de que eles cresceram de 140 milhões de instalações subsidiadas em residências em 2015 para 181 milhões agora é muito impressionante”, disse Ted Young, diretor financeiro da Dorian LPG à Reuters.

Com uma frota de 22 navios-tanque, a Dorian, sediada nos Estados Unidos, é uma das maiores transportadoras de GLP do mundo.

O GLP, uma mistura de propano e butano, é usado na cozinha e em transporte, bem como na indústria petroquímica. O mercado global é parecido em tamanho com de gás natural liquefeito, com cerca de 300 milhões de toneladas negociadas por ano, embora ambos sejam ofuscados pelo mercado de petróleo, que está em níveis acima de 4 bilhões de toneladas por ano.