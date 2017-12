Índia pode se tornar quinta maior economia mundial em 2018

A Índia deve superar o Reino Unido e a França e se tornar a quinta maior economia do mundo no ano que vem, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira.

Atualmente em sétimo lugar, a Índia deve escalar ao quinto em 2018 e chegar ao terceiro até 2032, segundo o Centro de Pesquisa de Economia e Negócios, uma consultoria de Londres, em seu ranking anual.

A economia indiana ficou em seu nível mais baixo em três anos no primeiro trimestre do atual ano fiscal, após a decisão repentina do primeiro-ministro Narendra Modi, em novembro de 2016, de tirar de circulação notas de valor elevado e fazer uma reforma tributária.

O crescimento caiu a 5,7% no período de três meses encerrado em junho, mas se recuperou levemente, a 6,3%, no trimestre seguinte.

“Apesar de contratempos temporários, a economia da Índia ainda conseguiu alcançar a da França e do Reino Unido e em 2018 vai superar as duas para se tornar a quinta maior economia”, disse o vice-presidente do Centro, Douglas McWilliams.

Os bons preços da energia e uma revolução digital vão estimular o crescimento econômico global, diz o relatório. A expansão será dominada pelas economias asiáticas, como Índia, China e Japão.

Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, vão ser superados pela China em 2030, prevê o documento, acrescentando que a Índia deve assumir esse lugar “em algum momento na segunda metade deste século”.