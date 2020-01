Índia deve aumentar compras de petróleo do Brasil

São Paulo — O Ministério de Petróleo da Índia quer que refinarias estatais do país comprem petróleo do Brasil em contratos anuais, disse uma fonte da pasta à Reuters nesta quarta-feira, durante visita oficial do governo brasileiro ao país asiático.

As compras, que poderiam ser realizadas por empresas como a Indian Oil Corp (IOC) e outras, ajudariam a diversificar as fontes de petróleo da Índia, acrescentou a fonte, que falou sob a condição de anonimato.

O ministério deseja ainda uma expansão do comércio de produtos de energia com o Brasil, de acordo com a fonte.

A Índia, terceiro maior consumidor global de petróleo, importa 80% de suas necessidades da commodity e geralmente depende do Oriente Médio para atender à maior parte de sua demanda. Mas as importações da região caíram para uma mínima de quatro anos no ano passado.

Em meio à busca por fornecedores para se proteger contra riscos geopolíticos, refinarias estatais do país, incluindo a IOC, estão perto de assinar seus primeiros contratos anuais para a compra de petróleo da Rússia, disseram fontes à Reuters.