Índia aprova tratado para facilitar comércio com Brasil

Nova Délhi – O governo da Índia aprovou nesta quinta-feira um Tratado de Cooperação e Facilitação em Investimentos (ICFT, em inglês) com o Brasil, com o qual espera aumentar o comércio entre os países.

“O tratado resultará em um aumento das correntes de investimento entre os dois países. O ICFT entre a Índia e o Brasil proporcionará uma facilitação apropriada aos investidores brasileiros na Índia e aos investidores indianos no Brasil”, informou o governo indiano em comunicado.

O acordo, ao qual o gabinete deu sinal verde hoje durante uma reunião presidida pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se traduzirá também em uma melhoria do clima investidor, ao aumentar “o nível de conforto e promover a confiança dos investidores”, segundo a nota.

Ao mesmo tempo, pretende garantir que todos os investidores tenham um acesso igualitário em todos os âmbitos do processo.

Durante uma visita do presidente Michel Temer à Índia no ano passado, sua delegação já havia apresentado a Nova Délhi uma proposta de preferências tarifárias e proposto a assinatura de vários memorandos de entendimento.

A troca comercial entre Índia e Brasil rondou em 2015 o valor de US$ 7,9 bilhões, um número inferior à quantia recorde alcançada em 2014, US$ 11,42 bilhões, com um volume de exportações brasileiras similar às indianas.