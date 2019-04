Índia acaba de abrir mercado para frango brasileiro, diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou nesta segunda-feira, 29, na abertura da Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), que a Índia abriu o mercado para a compra de frango brasileiro. Ela não deu detalhes.

Citou também a viagem que fará com representantes do setor pela Ásia, e avaliou que o “Japão está ávido por receber nossos relatórios e abrir mercados de carnes para Brasil”.

Na presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ministra disse que ele “muda a história quando coloca ministros da Agricultura e do Meio Ambiente (Ricardo Salles) em sintonia” e citou a desburocratização da Pasta.

“Já destravamos o registro de mais de 200 defensivos, o que vai diminuir os custos”, completou Tereza Cristina.

Moderfrota

O governo brasileiro vai disponibilizar um adicional de 500 milhões de reais para a linha de financiamento de máquinas agrícolas Moderfrota, válida ainda para o Plano Safra 2018/19, que termina em junho, disse nesta segunda-feira a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

Durante abertura da Agrishow 2019, em Ribeirão Preto (SP), Tereza destacou ainda que os detalhes do Plano Safra 2019/20, válido a partir de julho, serão divulgados em 12 de junho.

Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta segunda-feira um apelo público ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para que o banco estatal reduza os juros dos empréstimos cobrados do setor agropecuário.

Em discurso na cerimônia de abertura da Agrishow, feira do setor agropecuário realizada em Ribeirão Preto (SP), Bolsonaro também afirmou que seu governo está fazendo estudos para conceder e privatizar portos e defendeu que a propriedade privada é sagrada.