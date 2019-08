Incerteza da guerra comercial sugará meio trilhão de dólares do PIB global

As tarifas sobre as importações chinesas impostas pelo presidente Donald Trump estão sendo muito criticadas por provocarem desaceleração da economia global, mas é o seu comportamento no Twitter que pode ser ainda mais prejudicial.

De acordo com um relatório da Bloomberg Economics, a incerteza sobre o comércio poderia reduzir o Produto Interno Bruto mundial em 0,6% em 2021, em relação a um cenário sem guerra comercial. Isso é o dobro do impacto direto das tarifas e o equivalente a US$ 585 bilhões do PIB mundial estimado pelo Fundo Monetário Internacional, de US$ 97 trilhões em 2021.

A China seria mais duramente atingida pelo fator de incerteza, com seu PIB 1% menor, em comparação à fatia de 0,6% a ser subtraída da atividade econômica dos Estados Unidos, mostrou a análise.

“O tuíte é mais poderoso que a tarifa”, escreveram os economistas da Bloomberg em relatório.

Os posts na mídia social do presidente dos EUA sobre comércio, muitos dos quais sobre a China, às vezes aparecem várias vezes ao dia, e outras vezes não. Sua postura contraditória sobre o progresso das negociações com Pequim causa arrepio nas empresas que estão tomando decisões sobre investimentos e contratações.

O Fed respondeu às dificuldades na economia com um corte de 0,25 ponto percentual no mês passado. O relatório da Bloomberg Economics diz que, embora a política monetária possa ser usada para mitigar os choques de incerteza, não pode evitar totalmente o estrago. Se os bancos centrais responderem à fraqueza da demanda, o PIB mundial será 0,3% menor em 2021 do que seria em um cenário sem guerra comercial.