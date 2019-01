Incerteza abala confiança de empresas americanas, afirma Fed

A atividade econômica dos Estados Unidos continua crescendo, embora modestamente, nas últimas semanas, mas a incerteza política e comercial está minando o otimismo, disse nesta quarta-feira (16) o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano).

As empresas também estão preocupadas com a volatilidade dos mercados e as taxas de juros crescente, de acordo com o Livro Bege do Fed, baseado em pesquisas sobre os rumos da maior economia do mundo.

Além disso, em todo o país as empresas precisam lutar para conseguir ou para manter funcionários, apesar de os salários estarem aumentando. Algumas precisaram suspender tarefas por falta de mão de obra, afirma o relatório.