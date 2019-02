Incêndio atinge unidade da Vale na Malásia e para atividades por 15 dias

São Paulo – A mineradora Vale informou nesta sexta-feira que um incêndio atingiu uma das casas de transferência do sistema de correias transportadoras em seu centro de distribuição na Malásia, o que deve suspender as atividades no local por aproximadamente 10 a 15 dias.

“A Vale espera um impacto reduzido em seus embarques, uma vez que já estava programada parada para manutenção preventiva de 10 dias no terminal neste mesmo período”, disse a maior produtora de minério de ferro do mundo em comunicado ao mercado.

Segundo a companhia, o incêndio no centro de distribuição de minério de ferro da Malásia provocou apenas danos materiais.

A unidade é importante para o fornecimento do produto aos clientes na Ásia.