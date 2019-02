Índice da Construção acelera e sobe a 0,29% em dezembro

São Paulo – O Índice Nacional de Custos da Construção – Mercado (INCC-M) subiu 0,29% em dezembro, após alta de 0,23% em novembro, informou na manhã desta sexta-feira a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o resultado deste mês, o índice acumulou avanço de 7,23% em 2012, que coincide com a taxa dos últimos 12 meses.

O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação positiva de 0,26% em dezembro, na comparação com +0,22% apurado na leitura do mês anterior. O índice relativo a Materiais e Equipamentos ficou em +0,26%, igual à leitura registrada em novembro. O indicador correspondente a Serviços passou de 0,10% no mês passado para 0,25% este mês. Já o índice referente à Mão de Obra registrou variação positiva de 0,31% em dezembro. Em novembro, a taxa havia sido de 0,24%.