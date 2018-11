Inadimplência sobe 1% em outubro ante setembro, revela SCPC

O índice de inadimplência do consumidor no país subiu 1,0% em outubro em relação a setembro. Também cresceu 1,1% na comparação com o décimo mês de 2017, mostram dados da Boa Vista SCPC. No acumulado de 12 meses terminados em outubro, contudo, houve queda de 1,9%.

Conforme a Boa Vista, as adversidades ocorridas na economia ao longo dos últimos anos geraram cautela nas famílias, inibindo o consumo e a tomada de crédito, contribuindo para a diminuição do fluxo de inadimplência.

A entidade avalia em nota que, passado o período mais intenso da crise econômica, o indicador demonstra sinais de que caminha para estabilização, após longo período de queda nos registros. “Ainda assim, a manutenção de um ritmo estável do estoque de inadimplência está condicionada por uma recuperação mais consistente do mercado de trabalho, diminuição dos juros e evolução da renda”, cita.