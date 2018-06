Inadimplência no comércio do Rio de Janeiro cresceu 1,2% em maio

A inadimplência no comércio carioca cresceu 1,2% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o Serviço Central de Proteção ao Crédito do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio). As consultas diminuíram 5,3% e as dívidas quitadas aumentaram 1,1%.

De acordo com o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, estes números mostram que o quadro atual da economia no Rio de Janeiro, com o desemprego e a violência influenciando o comportamento do consumidor, contribuem para afetar seu senso de humor e otimismo e, consequentemente, sua disposição de compra.

“Aliado a tudo isso, o comércio ainda precisa lutar diuturnamente contra a informalidade, que cresce a olhos vistos e aumenta significativamente quando ocorrem eventos de grande porte como é o caso da Copa do Mudo”, avaliou Gonçalves.

No acumulado dos cinco primeiros meses do ano (de janeiro a maio), a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram, respectivamente, 0,9% e 0,7% e as consultas caíram 5,9%, em relação ao mesmo período de 2016.

Ao comparar maio com o mês anterior (abril), as consultas, a inadimplência e as dívidas quitadas aumentaram, respectivamente, 1,3%, 4,9% e 1,8%.