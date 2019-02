Inadimplência do consumidor cresce 1,1% em janeiro

São Paulo – A inadimplência do consumidor registrou alta de 1,1% na comparação com dezembro, de acordo com o Indicador Serasa Experian de Inadimplência do Consumidor.

Esta foi a quarta alta mensal consecutiva. Na comparação com janeiro de 2013 foi registrada queda de 4%.

As dívidas não bancárias (com cartões de crédito, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços como telefonia e fornecimento de energia elétrica) foram as principais responsáveis pela alta, com variação de 2,7% e contribuição de 1,1 ponto percentual.

Os títulos protestados apresentaram crescimento de 23,8% e contribuição de 0,4 ponto percentual.

A inadimplência com os bancos registraram variação negativa de 0,7% e contribuição negativa de 0,3 ponto percentual.

Os cheques sem fundos tiveram contribuição nula no índice de janeiro.

O valor médio da inadimplência bancária caiu 6,1% em janeiro de 2014, na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os títulos protestados também apresentaram queda: 0,3%.

Já os cheques sem fundos e as dívidas não bancárias registraram alta de 3,2% e 4,2%, respectivamente.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, as recentes altas mensais da inadimplência do consumidor estão enfraquecendo as quedas nas comparações interanuais nos últimos quatro meses.

“Isto sinaliza que a trajetória de declínio da inadimplência do consumidor, constituída a partir do último trimestre de 2012, pode estar se encaminhando para uma conjuntura de estabilidade. Aumentos sucessivos das taxas de juros, crescimento mais fraco da economia, inflação situando-se próximo ao teto da meta e diminuição do ritmo de geração de vagas no mercado formal de trabalho contribuem para desacelerar a curva descendente da inadimplência do consumidor”, diz a Serasa Experian.