Inadimplência de micro e pequenas empresas tem recorde em outubro

São Paulo – A inadimplência de micro e pequenos empresários do Brasil em outubro atingiu o maior nível desde março de 2016, apesar dos sinais de recuperação da economia, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela empresa de análise de informações de crédito Serasa Experian.

Segundo o levantamento, que começou a ser realizado pela companhia em março de 2016, o número de micro e pequenas empresas inadimplentes do país atingiu 4,9 milhões em outubro, um aumento de 12,5 por cento sobre o mesmo período do ano passado.

Do total de 4,9 milhões de empresas inadimplentes, 45,6 por cento eram prestadoras de serviços, 45,2 por cento empresas comerciais e 8,8 por cento indústrias.

“A recuperação da economia em 2017 vem se dando de forma não uniforme para todos os setores e, neste sentido, o setor de serviços é um dos que está mais atrasado neste processo”, afirmou a Serasa Experian em comunicado à imprensa,

As micro e pequenas empresas respondem por 27 por cento do Produto Interno Bruto do país, segundo a Serasa Experian. “Por isso, o recorde de inadimplência traz preocupação.”

Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a taxa de desemprego do país caiu a 12,2 por cento no trimestre até outubro, atingindo nível mais baixo desde o final de 2016. Porém, a pesquisa indicou que o número de desempregados seguiu caindo por conta da informalidade.