Inadimplência das empresas cresce 7,9% no 1º trimestre

São Paulo – A inadimplência das empresas aumentou 7,9% em todo o País no primeiro trimestre de 2015, em comparação ao mesmo período de 2014, de acordo com dados da Boa Vista SCPC.

Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o avanço foi de 3,1%, expurgados os efeitos sazonais. E no acumulado dos últimos quatro trimestres a elevação é de 5,7%, o ritmo mais forte desde o quarto trimestre de 2012 (7,5%).

“Após dois anos de relativa estabilidade, a inadimplência das empresas enfrenta um novo período de aceleração, principalmente pelo cenário de forte incerteza econômica com retração industrial, perspectiva de estabilidade do comércio, forte desaceleração do crédito, níveis altos de inflação, entre outros fatores”, dizem os analistas da Boa Vista em nota.

A expectativa da empresa é de que, ao longo de 2015, o fluxo de empresas inadimplentes continue com tendência de alta e encerre o ano acima do patamar observado em 2014.

O indicador de inadimplência das empresas da Boa Vista mede a variação de ocorrências de registro de inadimplência para CNPJ no trimestre, considerando apontamentos de cheques devolvidos (2ª devolução), títulos protestados e registros de débitos vencidos e não pagos.