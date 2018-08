Importação de soja pela China cai após acúmulo de estoques antes de tarifa

Pequim – As importações chinesas de soja caíram em julho ante junho, mostraram dados da alfândega nesta quarta-feira, com processadoras desacelerando as compras depois de acumularem estoques recordes em preparação para as pesadas tarifas de importação sobre o produto norte-americano, implementadas no mês passado.

A China, maior comprador de soja do mundo, importou 8,01 milhões de toneladas de soja em julho, queda de 8 por cento em relação ao volume de 8,70 milhões de toneladas de junho, segundo dados da Administração Geral de Alfândega do país.

As importações caíram 20,6 por cento em relação ao volume recorde de 10 milhões de toneladas de julho de 2017.

“Os compradores chineses compraram muita soja brasileira para evitar o impacto da guerra comercial sino-americana… A pressão sobre os estoques domésticos é alta, então as importações de julho caíram um pouco”, disse Tian Hao, analista sênior da First Futures.

Pequim impôs uma tarifa de 25 por cento em uma lista de produtos norte-americanos, totalizando 34 bilhões de dólares, incluindo soja, em 6 de julho, em resposta às ações dos EUA sobre bens chineses de valor semelhante.

Empresas chinesas têm sido grandes compradoras de grãos brasileiros nos últimos meses, em antecipação à imposição de tarifas por parte de Pequim.

Grandes chegadas da oleaginosa levaram o país a registrar estoques recordes de farelo de soja e colocaram as margens de esmagamento em território negativo.

A China importou 52,88 milhões de toneladas de soja nos primeiros sete meses do ano, queda de 3,7 por cento na comparação anual.

“As importações em agosto e setembro deverão ficar em torno de 8 milhões de toneladas também. Os estoques permanecerão em níveis elevados”, disse Tian.

Os estoques nacionais de farelo de soja da China atingiram um recorde de 1,27 milhão de toneladas no início de julho.

A China, que importa 60 por cento da soja comercializada no mundo, comprou 32,9 milhões de toneladas dos Estados Unidos em 2017, respondendo por 34 por cento das compras totais.