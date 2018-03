Importação de gasolina cresceu 82% e a de diesel 67% em 2017

Rio – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta sexta-feira, 2, que as importações de gasolina e diesel subiram 82% e 67% em 2017, respectivamente, refletindo a mudança da política de preços dos combustíveis da Petrobras.

Segundo o superintendente de distribuição e logística da ANP, Cezar Issa, as importações já mudaram o panorama do mercado, com 12,5% do consumo de gasolina no Brasil sendo atendido pelo produto externo, e 24,7% no caso do diesel.

Após anos de preços congelados, a Petrobras passou a ajustar diariamente o preço dos seus combustíveis com o mercado internacional, o que abriu oportunidade para importadores suprirem o mercado brasileiro.