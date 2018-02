Ilan se irrita ao ser chamado de “banqueiro” em evento em SP

São Paulo – O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, ficou visivelmente irritado durante evento da Câmara Espanhola em São Paulo, ao ouvir de um espectador, que o chamou de banqueiro, parecer haver no Brasil e dentro da autarquia uma defesa a taxas de juros altos para favorecer banqueiros.

“Eu não sou banqueiro. Sou economista e fui economista-chefe e quando sai de onde estava (do Banco Itaú para presidir o BC) vendi todas as minhas participações”, disse Ilan. “Temos que parar com a ideia de quem esta lá (no BC) são banqueiros”, acrescentou.

Antes mesmo de o participante terminar a fala, Ilan o havia interrompido para dizer que “no Brasil, depois do futebol, todo mundo quer discutir a Selic”.

Ao retomar a palavra, o presidente do Banco Central explicou que em política monetária as coisas não são tão simples quanto parecem e que se assim fosse, todos os seus antecessores teriam derrubado a Selic a níveis internacionais.

Ele disse que há viários fatores que determinam o nível de juros de um país e que o BC trabalha para entregar a inflação na meta.