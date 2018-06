Ilan participa amanhã do 1º dia do Copom e de grupo sobre poupança

Brasília – O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, participa nesta terça-feira, dia 19, do primeiro dia do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom).

Pela manhã, das 10h00 às 12h30, ele estará na reunião de Análise de Mercado do Copom. À tarde, das 14h30 às 17h45, ele participa da reunião de Análise de Conjuntura. No início da noite de quarta-feira, o Copom anunciará o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 6,50% ao ano.

Após os encontros do Copom desta terça-feira, Goldfajn participa, das 18h00 às 19h00, da “1ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre Mercado de Capitais e Poupança de Longo Prazo”.

O encontro será no Ministério da Fazenda e contará com a presença de várias autoridades, entre elas os ministros Eduardo Guardia (Fazenda) e Esteves Colnago (Planejamento).

Todos os oito diretores do BC também participam, nesta terça-feira, das reuniões do Copom. Além disso, das 17h45 às 19h45, o diretor de Organização do Sistema Financeiro, Sidnei Corrêa Marques, participa de reunião, solicitada pela XP Investimentos, com Fabrício Cunha de Almeida, diretor-executivo jurídico, Júlio Capua Ramos da Silva, diretor financeiro, Leila Cristiane Barboza Braga de Melo, diretora-executiva de Jurídico e Ouvidoria do Itaú Unibanco, Rafael Vietti da Fonseca, gerente jurídico de M&A do Itaú Unibanco, e Fabio Augusto Cintra Zagatti, superintendente de Negócios Proprietários do Itaú Unibanco. A reunião tem como tema assuntos de organização do sistema financeiro.

Já os diretores de Política Econômica, Carlos Viana de Carvalho, de Política Monetária, Reinaldo Le Grazie, e de Regulação, Otavio Ribeiro Damaso, também participam da reunião, no Ministério da Fazenda, do grupo de trabalho sobre poupança de longo prazo.