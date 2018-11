São Paulo – O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) recuou 0,11 por cento na primeira prévia de novembro, ante avanço de 1,06 por cento no mesmo período do mês anterior, de acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.