IGP-M avança 0,88% na 2ª prévia de dezembro com alta no atacado

São Paulo – O forte avanço dos preços no atacado impulsionou o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) para uma alta de 0,88 por cento na segunda prévia de dezembro, contra 0,37 por cento no mesmo período do mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60 por cento do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, subiu 1,20 por cento no período depois de avançar 0,43 por cento na segunda prévia de novembro.

As Matérias-Primas Brutas subiram 2,09 por cento, contra queda anterior de 1,34 por cento, dado principalmente o comportamento dos itens minério de ferro, bovinos e leite in natura.

A pressão ao consumidor também contribuiu para o resultado do IGP-M no período, com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30 por cento no índice geral, acelerando a alta a 0,31 por cento na segunda leitura de dezembro, de 0,23 por cento no mesmo período do mês anterior.

A maior contribuição para o IPC foi dada pelo grupo Educação, Leitura e Recreação, que avançou no período 0,78 por cento, contra recuo anterior de 0,2 por cento, com destaque para o comportamento do item passagem aérea.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,27 por cento, contra alta a 0,28 por cento na segunda leitura de novembro.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.

A segunda prévia do IGP-M calculou as variações de preços no período entre os dias 21 do mês anterior e 10 do mês de referência.