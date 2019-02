IGP-M acelera alta a 0,63% na 1ª prévia de dezembro

São Paulo – O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 0,63 por cento na primeira prévia de dezembro, após avanço de 0,51 por cento no mesmo período do mês anterior, com destaque para os preços de atacados e varejo.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) informou nesta segunda-feira que o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) –que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral– acelerou a alta a 0,71 por cento em dezembro, contra 0,65 por cento na primeira prévia de novembro.

Neste caso, houve maior alta nos preços de produtos industriais a 0,51 por cento, sobre 0,11 por cento, no período.

Já o Índice de Preços ao Consumidor, com peso de 30 por cento no IGP-M, avançou a 0,51 por cento na primeira prévia deste mês, após alta de 0,29 por cento no mesmo período de novembro.

O grupo Alimentação foi o que mais contribuiu para este resultado, com alta nos preços de 0,47 por cento, após avanço de 0,13 por cento no mês anterior. O destaque ficou para o item hortaliças e legumes, com alta de 4,62 por cento, após queda dos preços de 1,17 por cento na primeira prévia de novembro.

Diante da inflação pressionada, o Banco Central apertou o passo e elevou a Selic na semana passada em 0,50 ponto percentual, para 11,75 por cento ao ano.

A FGV informou ainda que o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,41 por cento em dezembro, após alta de 0,16 por cento no mês anterior. O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de energia elétrica e aluguel de imóveis.