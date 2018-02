FGV divulga IGP-DI de janeiro à espera do fim da deflação

A semana está recheada de indicadores inflacionários. Na quinta-feira será conhecida a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, de janeiro.

Antes disso, nesta terça-feira, é dia de divulgação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, o IGP-DI, usado como referência para correções de preços e valores contratuais.

O indicador fechou 2017 com deflação de 0,42%. A expectativa, portanto, é grande para saber se o índice vai recuperar as perdas sofridas.

A projeção do banco Safra é de uma aceleração de 0,75% no IGP-DI em janeiro, em linha com o 0,76% do IGP-M (que serve como referência para o reajuste de alugueis) de janeiro. Para o ano, a expectativa também é de aceleração: 3,8%.

“A grande diferença entre este ano e o ano passado é o IPA [Índice de Preços no Atacado] agrícola”, diz Carlos Kawall, economista-chefe do banco Safra.

Em 2017, o IPA Agrícola apresentou uma deflação de 12%, como resultado de uma oferta de alimentos mais positiva — com a safra recorde vista no país. Para 2018, a expectativa é de um IPA agrícola no campo positivo, com aceleração de 1,5%.

Outro indicador que deve ajudar o desempenho do IGP-DI no ano é o IPA industrial. Neste indicador, a alta das commodities, sobretudo do minério de ferro, deve impulsionar o índice e levar o IPA industrial a apresentar uma alta de 2,9% no ano. Para o IGP-DI, o curto período de deflação chegou ao fim.