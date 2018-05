IGP-10 tem alta de 1,11% em maio

São Paulo – O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) registrou alta de 1,11 por cento em maio depois de avançar 0,56 por cento no mês anterior, com forte aceleração da alta em matérias-primas e combustíveis para produção no atacado.

O resultado divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV) ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters com economistas de alta de 1,04 por cento no mês.

De acordo com a FGV, o Índice de Preços ao Produtor Amplo-10 (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, acelerou a alta a 1,55 por cento em maio, de 0,70 por cento no período anterior.

No IPA, os Bens Intermediários saltaram, com alta de 2,51 por cento em maio, ante 0,85 por cento em abril, desempenho influenciado pela elevação nos preços de combustíveis e lubrificantes para produção.

Também houve forte valorização em Matérias-primas Brutas, que subiu 2,24 por cento, ante variação positiva de 0,24 por cento no mês anterior.

Já para o consumidor, os preços tiveram pouca variação, com o Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10), que responde por 30 por cento do índice geral, avançando 0,26 por cento depois de subir 0,28 por cento em abril.

O movimento é resultado principalmente da desaceleração em Alimentação, segundo a FGV, que subiu 0,10 por cento em maio, ante alta de 0,20 por cento na leitura anterior, com destaque para a queda nos preços de frutas.

O Índice Nacional de Custo da Construção-10 (INCC-10) avançou 0,34 por cento em maio, contra alta de 0,30 por cento antes.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.