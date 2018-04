IGP-10 tem inflação de 0,56% em abril e de 2,04% no ano

São Paulo – O Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) acelerou a alta a 0,56 por cento em abril, contra avanço de 0,45 por cento em março, puxado pelos preços no atacado, mostrou nesta segunda-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters com economistas de inflação de 0,42 por cento no mês.

A FGV informou que o Índice de Preços ao Produtor Amplo-10 (IPA-10), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60 por cento do índice geral, acelerou a alta a 0,70 por cento no período, sobre 0,63 por cento em março.

O destaque ficou para o preço dos Bens Finais, que subiu 0,77 por cento em abril, sobre 0,09 por cento antes, puxado pelo subgrupo combustíveis para o consumo, que avançou 2,96 por cento no período depois de marcar deflação de 3,38 por cento.

A FGV mostrou ainda que o Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10), que responde por 30 por cento do índice geral, subiu 0,28 por cento em abril, sobre alta a 0,10 por cento no mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção-10 (INCC-10) avançou 0,30 por cento em abril, contra alta de 0,12 por cento antes.

O IGP-10 calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência.