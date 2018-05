IFI reduz previsão para inflação e Selic em razão da “elevada ociosidade”

Brasília – A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal reduziu suas projeções para a inflação e para a Selic de 2018 em função da “elevada ociosidade da economia”, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira, 7. A perspectiva para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano passou de 3,8% no relatório de abril para 3,5% no do mês de maio. Para a Selic, a estimativa caiu de 6,5% para 6,25%.

De acordo com o texto, a estimativa para o desempenho do PIB foi mantida em 2,7% “por ora”, mas poderá ser reavaliada em breve, com a incorporação do resultado das contas nacionais do primeiro trimestre.

A projeção para o déficit primário do setor público consolidado passou de 2,06% para 1,96%. “As metas ficais mostram-se factíveis este ano, mas desafiadoras a partir de 2019”, completa o texto.