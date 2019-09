Ideia de nova CPMF contraria promessas de Bolsonaro em campanha

São Paulo — “Só hoje inventaram que o Paulo Guedes (o Paulo Guedes!!!) quer a volta da CPMF“, tuitou Filipe Martins – atualmente assessor especial da presidência para assuntos internacionais – há um ano, durante a campanha presidencial.

O desespero bateu tão forte que estão as fake news estão se multiplicando. Só hoje inventaram que o Paulo Guedes (o Paulo Guedes!!!) quer a volta da CPMF e fabricaram um áudio muito mal feito e com um conteúdo ridículo. Estão desesperados porque a perspectiva de vitória é real. — Filipe G. Martins (@filgmartin) September 19, 2018

As especulações surgiram após Guedes, então coordenador econômico da campanha, falar da ideia em uma reunião privada com investidores em São Paulo que vazou à imprensa em 19 de setembro de 2018.

O presidente Jair Bolsonaro passou então a reclamar sobre as especulações: “Ignorem essas notícias mal intencionadas. Querem criar pânico”, disse o presidente.

Votei pela revogação da CPMF na Câmara dos Deputados e nunca cogitei sua volta. Nossa equipe econômica sempre descartou qualquer aumento de impostos. Quem espalha isso é mentiroso e irresponsável. Livre mercado e menos impostos é o meu lema na economia! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 21, 2018

Marcos Cintra, atual secretário da Receita Federal, é um defensor do imposto sobre transações financeiras há décadas e esteve na equipe de transição do governo.

Em novembro, sua defesa pública de um novo imposto nos moldes da CPMF foi desautorizada pelo presidente de forma indireta:

Desautorizo informações prestadas junto a mídia por qualquer grupo intitulado “equipe de Bolsonaro” especulando sobre os mais variados assuntos, tais como CPMF, previdência, etc. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 2, 2018

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, criticou em 2015 e 2016 a ideia de ressuscitar a CPMF levantada por Dilma Rousseff no início de seu segundo mandato.

Vale lembrar que o imposto, na época, não serviria para substituir nenhum outro e sim para auxiliar no equilíbrio do Orçamento via aumento de arrecadação.

Trazer de volta a CPMF é bem a cara do petismo. Transferir a conta pros brasileiros. #naovaiterCPMF — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) August 28, 2015

Gastaram, desperdiçaram e deixaram roubar. Agora querem CPMF? Incompetentes, incapazes, perdulários. #naovaitercpmf — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) January 28, 2016

Ao contrário do que vinha afirmando Bolsonaro durante campanha do ano passado, porém, seu governo irá propor ao Congresso a volta do imposto sobre transações financeiras.

A ideia é que a alíquota do novo tributo seja de 0,20% no débito e crédito financeiro e de 0,40% no saque e depósito em dinheiro.

Esse novo imposto incidiria sobre todas as transações financeiras, substituindo a contribuição previdenciária que hoje incide sobre a folha de pagamento do trabalhador registrado.

Do lado dos críticos, maioria no debate até agora, economistas apontam que esse tipo de tributo não tem referências internacionais de sucesso e que, por ser de alíquota única, é regressivo, o que afetaria os mais pobres de forma desproporcional.

Além disso, é um imposto cumulativo e oneraria mais setores com cadeias mais longas de produção.

A CPMF foi criada como um tributo temporário, vigorou no país de 1996 a 2007 e chegou a ter uma alíquota de 0,38% sobre operações. Apesar de ter como objetivo inicial arrecadar recursos para a saúde pública, ela acabou sendo usada também para outros fins.