Ibovespa fecha estável e dólar tem leve queda

São Paulo — A bolsa paulista encerrou estável nesta quarta-feira, com atenções voltadas à política doméstica em dia marcado por fraqueza no exterior, diante de receio com o crescimento global com a deterioração das relações entre Estados Unidos e China.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa teve variação negativa de 0,03%, a 94.457,75 pontos, de acordo com dados preliminares. O giro financeiro somava 13,3 bilhões de reais.

Dólar

A ausência de grandes novidades na cena política doméstica e o ambiente externo ainda contaminado por incertezas sobre a guerra comercial sino-americana deixaram o dólar em apenas ligeira baixa ante o real nesta quarta-feira, depois de forte queda na véspera.

O dólar à vista caiu 0,19%, a R$ 4,0402 na venda.

A moeda terminou bem mais próxima das máximas do dia e bem distante das mínimas. No ponto mais baixo do pregão, o dólar marcou 4,0075 reais (-1,00%).

Na B3, a taxa do contrato de dólar futuro de maior liquidez subia 0,10%, a R$ 4,0475.

Na véspera, o dólar à vista havia perdido 1,39%, maior depreciação desde o fim de janeiro passado. (Por José de Castro; Edição de Maria Pia Palermo)