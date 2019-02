IBGE: renda domiciliar per capita no Brasil foi de R$ 1.373 em 2018

Daniela Amorim, do Estadão Conteúdo

Por Daniela Amorim, do Estadão Conteúdo

Rio – A renda domiciliar per capita nominal mensal ficou em R$ 1.373 no país em 2018, segundo cálculos com base nas informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As informações são enviadas pelo instituto ao Tribunal de Contas da União (TCU), como forma de atender à Lei Complementar 143/2013, que estabelece os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE).

A renda domiciliar per capita mais alta foi registrada no Distrito Federal, de R$ 2.460, enquanto a mais baixa era a do Maranhão, R$ 605.

Em São Paulo, a renda per capita nominal alcançou R$ 1.898 em 2018. No RJ, o rendimento ficou em R$ 1.698, e em Minas Gerais, foi de R$ 1.322.

Os rendimentos domiciliares são obtidos pela soma dos rendimentos do trabalho e de outras fontes recebidos por cada morador no mês de referência da pesquisa, explicou o IBGE. O rendimento domiciliar per capita é a divisão dos rendimentos domiciliares pelo total dos moradores.