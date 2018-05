IBGE: 257 mil pessoas perderam trabalho com carteira em SP no 1º tri

Rio – Na passagem do quarto trimestre de 2017 para o primeiro trimestre deste ano, 257 mil pessoas perderam emprego com carteira assinada no setor privado em São Paulo, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta quinta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mais cedo, o IBGE informou que a taxa de desocupação no Estado de São Paulo subiu de 12,7% no quarto trimestre de 2017 para 14,0% no primeiro trimestre deste ano.

A população classificada como empregada com carteira assinada no setor privado ficou em 10,054 milhões de pessoas em São Paulo, no primeiro trimestre, queda de 2,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

No primeiro trimestre de 2017, entretanto, a taxa de desemprego em São Paulo estava em 14,2%. Nesse tipo de comparação, a queda na população com carteira assinada foi menor, de 1,8%, ou 183 mil pessoas a menos.

Na passagem do quarto trimestre de 2017 para os três primeiros meses deste ano, 88 mil pessoas entraram na população classificada como empregador, uma alta de 7,9%. Outras 60 mil pessoas passaram à população empregada no setor privado sem carteira, variação de 2,8%, considerada estabilidade pelo IBGE.

Além disso, 334 mil pessoas entraram para a fila do desemprego, ao somarem a população desocupada de São Paulo no primeiro trimestre, uma alta 10,5% ante o quarto trimestre de 2017.

Dos 13,7 milhões de desocupados no Brasil no primeiro trimestre, 3,513 milhões estão em São Paulo.