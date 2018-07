IBC-Br de maio será divulgado na segunda-feira às 8h30, afirma BC

Brasília – O Banco Central (BC) informou nesta sexta-feira, 13, que irá divulgar na próxima segunda-feira, dia 16, às 8h30, seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) referente a maio. Também estarão disponíveis os dados de 2018 até o 5º mês do ano, informou o BC.

Em abril passado, o indicador subiu 0,46% na margem, com adequação sazonal. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve alta de 3,70% na série sem ajuste. O IBC-Br serve como parâmetro de avaliação do ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.