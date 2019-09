Há um conflito de egos no debate da reforma tributária, diz Major Olímpio

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), disse que há um “conflito de egos” na discussão da reforma tributária. Ao participar do Fórum Nacional Tributário, o senador voltou a dizer que o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmara em reunião com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Acolumbre (DEM-AP), que não enviaria uma proposta de reforma tributária para o Congresso.

O senador disse que ficou surpreso com notícias de que o ministro teria voltado a considerar enviar uma proposta para o Congresso.

Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo na segunda-feira, 9, o Ministério da Economia pode optar em apresentar o seu projeto de reforma tributária diretamente aos relatores das propostas na Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nesse caso, segundo apurou a reportagem, não haveria necessidade de protocolar um nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Os relatores incluiriam as sugestões do governo para a simplificação tributária nos pareceres, mediante acordo com o governo. Essa é uma possibilidade que está sendo analisada pela equipe do ministro Guedes, mas não há ainda decisão.

A equipe fez na segunda-feira mais uma reunião sobre a reforma tributária do governo, que prevê três frentes: a criação do Imposto de Valor Agregado (IVA), a desoneração da folha de pagamentos (bancada por um novo imposto nos moldes da CPMF) e mudanças no Imposto de Renda.

Guedes pediu mais simulações e uma nova reunião foi marcada para quinta-feira.