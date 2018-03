Há diversos secretários qualificados para substituição, diz Meirelles

Adriana Fernandes, do Estadão Conteúdo

Por Adriana Fernandes, do Estadão Conteúdo

Porto Alegre – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, indicou que o seu substituto deverá ser escolhido entre os secretários da Pasta. Ao ser questionado sobre nomes, Meirelles saiu logo dizendo que o Ministério da Fazenda tem secretários qualificados e muito preparados para a sua posição. Ele disse, porém, que não vetou ou bloqueou nome que não seja do Ministério da Fazenda.

“Vamos ver (substituto). Em primeiro lugar, vamos definir se decido ser candidato. Se eu sair, os secretários são totalmente qualificados. Mas eu não exclui ou vetei a possibilidade de vir alguém que não esteja no Ministério da Fazenda”, afirmou Meirelles.

Perguntado se poderia ser o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, Meirelles respondeu: “Eu não sei. Você que está dizendo.”

Fontes informam que Meirelles tem a preferência pelos secretários Eduardo Guardia (Executivo) e Mansueto Oliveira (Acompanhamento Fiscal). Interlocutores afirmaram que a aposta maior de Meirelles é Guardia.

Mas o ministro do Planejamento tem apoio do presidente do MDB, Romero Jucá. “Eu sou alguém que faço primeiro e falo depois”, disse.