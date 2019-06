Gustavo Montezano é escolhido para substituir Levy à frente do BNDES

São Paulo – Gustavo Montezano é a escolha do governo para substituir Joaquim Levy na presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Levy pediu demissão no domingo, 16, após desavença com o presidente Jair Bolsonaro, que disse anteriormente estar “por aqui” com o executivo.

E nota, o ministério da Economia informou que encaminhou o nome de Montezano para o Conselho de Administração do banco e agradeceu a Joaquim Levy “pela dedicação demonstrada enquanto presidente do BNDES”.

Montezano ocupa atualmente o cargo de secretario especial adjunto no Ministério da Economia, na área de desestatização.

Graduado em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) e mestre em Finanças pelo Ibmec, Montezano tem 17 anos de carreira no mercado financeiro. Foi sócio do Banco Pactual, tendo atuado como diretor-executivo da área de commodities em Londres e anteriormente como responsável pela área de crédito, resseguros e “project finance”.

Iniciou sua carreira como analista de Private Equity no Opportunity no Rio de Janeiro.

*mais informações em instantes