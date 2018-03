Guerra comercial pode levar mundo a profunda recessão, diz OMC

Genebra – O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), o brasileiro Roberto Azevêdo, alertou nesta segunda-feira que responder com “olho por olho” é muito perigoso e que uma guerra comercial como consequência de decisões protecionistas poderia levar o mundo a uma “profunda recessão”.

“À luz dos recentes anúncios sobre medidas de política comercial, é claro que agora vemos um risco muito maior e real de desencadear uma escalada de barreiras comerciais em todo o mundo”, afirmou Azevêdo em uma reunião especial para tratar sobre as recentes tensões comerciais após a decisão dos Estados Unidos de anunciar um aumento nas tarifas de importação de aço e alumínio.

“Não podemos ignorar este risco e peço a todas as partes que considerem e reflitam profundamente sobre esta situação. Uma vez que tomarmos esse caminho, será muito difícil mudar de direção. O olho por olho nos deixará todos cegos e o mundo em profunda recessão”, acrescentou o diplomata brasileiro.

Após a decisão do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vários países anunciaram que não ficariam com os braços cruzados e que estabeleceriam tarifas e barreiras comerciais a produtos dos Estados Unidos, o que fez crescer o medo generalizado de uma guerra comercial mundial.

Trump respondeu dizendo que as guerras comerciais “são boas e fáceis de vencer”.

“Temos que fazer um esforço para evitar a queda das primeiras peças do dominó. Ainda temos tempo”, comentou Azevêdo, mostrando a profunda preocupação da OMC, o órgão que rege o comércio mundial.